ديون المستشفيات الأردنية.. أبرز ملفات اجتماع الدبيبة مع الخصاونة

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، ملف الديون الأردنية على ليبيا في المجال الصحي والتي لم يتم معالجتها منذ سنوات.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة عمّان، على هامش زيارة الدبيبة إلى الأردن على عقد الاجتماع الثالث للجنة العليا الليبية الأردنية بالعاصمة طرابلس، في الفترة القادمة بعد توقفها منذ العام 2009، إضافة إلى تكليف وزير الاقتصاد الأردني بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد والتجارة لتحديد موعد لعقد اجتماع اللجنة وجدول أعمالها.

وشهد الاجتماع أيضاً التنسيق لإقامة معرض للمنتجات الأردنية بطرابلس، وعُقد اجتماع لرجال الأعمال الليبيين والأردنيين على هامش هذا المعرض، إلى جانب الاتفاق على بحث التعاون في مجال التعليم والتدريب من خلال زيارة وزيري التعليم العالي والتقني إلى الأردن.

يشار إلى الدبيبة وصل العاصمة الأردنية عمان الأحد، واستهل زيارته باجتماع مع الملك عبد الله الثاني للتباحث حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.

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