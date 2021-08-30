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“عادل جمعة” يطالب مجلس النواب بتحديد نقاط “استجواب الحكومة”

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب وزير الدولة لشؤون الحكومة ورئيس مجلس الوزراء عادل جمعة، مجلس النواب بموافاة الحكومة بنقاط الاستجواب حتى يتسنى إعداد الردود اللازمة.

وجاء ذلك في خطاب بعثه عادل إلى رئاسة مجلس النواب ردا على الدعوة الموجهة إلى رئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية لحضور جلسة الاستجواب بمقر مجلس النواب في طبرق غد الاثنين.

وعلل جمعة طلبه الذي طالعته “الساعة 24” بحاجة الحكومة إلى الإعداد مسبقا للاستجواب وجمع المعلومات والمستندات اللازمة، وفقا للمادة 188 من القانون رقم 4 لسنة 2014، وفق قوله.

وأضاف وزير الدولة: “عليه فإن تعليمات رئيس مجلس الوزراء تقتضي التنسيق معكم لموافاتنا بنقاط الاستجواب بشكل واضح ودقيق حتى يتسنى للوزراء إعداد الردود اللازمة عقب عودة رئيس مجلس الوزراء من مهمة العمل بالخارج والمحددة مسبقا قبل ورود خطاب دعوة الاستجواب”.

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صحيفة الساعة 24

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  • الا تعرف ياحمار جرائم الدبيبة وفشله فى تحقيق اى انجاز عملى بل واثبت انه كذاب والمضحك انه يقرأ المكتوب فاذا كان من المنقوش تجده يطالب بانسحاب الاحتلال والمرتزقة فورا واذا كان من المليشيات فانه يدافع عن اللحتلال التركى وبتطاول على الجيش الوطنى .
    فهو مثل الطفل المتغير المزاج !!!

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