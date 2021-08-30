اللواء سالم الرفادي: تشكيل غرفة أمنية مشتركة بمنطقة الخليج العسكرية

عقدت منطقة الخليج العسكرية اجتماعا موسعا، اليوم الأحد، ضم جميع الأجهزة الأمنية وذلك بدعوة من آمر منطقة الخليج العسكرية اللواءسالم الرفادي ، وقد حضر مدير الأمن العقيد أحمد المسماري ، وعددا من مدراء ورؤساء الأجهزة الامنية.

وناقش الاجتماع ، كيفية التنسيق بين الجهات الأمنية سواء كانت تابعة لوزارة الداخلية أو القوات المسلحة، وكذلك مناقشة حلول لبعض العراقيل والإشكاليات التي تواجه رجال الأمن وامراء ومدراء المؤسسات الضبطية .

وأكد آمر منطقة الخليج العسكرية اللواء الرفادي، على أهمية الضبط والربط والتركيز على ضبط الشارع العام والمخالفين ، موضحا أن كل الإشكاليات المقدمة سيتم إحالتها لجهات الاختصاص والقيادة العامة وذلك للنظر فيها كما قرر تشكيل غرفة أمنية مشكلة من جميع الجهات بأمرة آمر منطقة الخليج .