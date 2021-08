العنوان-ليبيا أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن توجه نجلاء المنقوش للجزائر؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا، والذي ستحتضنه العاصمة الجزائرية يومي الإثنين والثلاثاء القادمين. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة وزراء خارجية كلٍّ من الجزائر وتونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد، إضافة إلى وزير خارجية الكونغو الديمقراطية مُمثلاً…

The post المنقوش تتوجه للجزائر للمشاركة في اجتماع وزاري حول ليبيا appeared first on صحيفة العنوان الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية