قبل اجتماع “وزراء دول الجوار”.. الجرندي والعمامرة يناقشان التطورات الليبية

وصل وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إلى الجزائر استعدادا للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار الليبي الذي سيعقد بالعاصمة الجزائرية غدا الاثنين وبعد غد.

وعقب وصوله، التقى الجرندي بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وتباحثا حول التطورات الليبية.

وقال الوزير التونسي في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24”: “أنا في الجزائر العاصمة لحضور اجتماع الجوار الليبي، لقد تناقشت مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري حول العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي والتشاور حول الأجندة الليبية والقضايا الإقليمية والدولية.. يسعدني دائما لقاء العمامرة”.

ومن المقرر أن يلتقي الجرندي بهذه المناسبة بنظرائه المشاركين في هذا الاجتماع والمسؤولين الأمميين ولاسيما أمين عام جامعة الدول العربية ويان كوبيش، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش التي سيتم التباحث معها في خصوص الحدود البرية بين البلدين ومسائل أخرى تخص العلاقات الثنائية.