العنوان ليبيا قالت إدارة النادي الأهلي طرابلس، أن المدرب الفرنسي، برنارد سيموندي، سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل وحتى 2023. وبحسب بيان الأهلي طرابلس عبر فيسبوك، أعلن رئيس النادي، ساسي بوعون، أن عقد المدرب الفرنسي سيمتد حتى 2023 ، ليقود من سيموندي فريق الأهلي طرابلس خلال الموسم…

