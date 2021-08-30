الحويج لاقعيم: يجب جعل موانئ الدولة مناطق حرة إِسْوة بدول العالم الأول

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم والوفد المُرافق له من ضُباط الشُرطة، لبحث مدى تأثر الاقتصاد من الوضع الأمني وعن كيفية الترتيبات والإجراءات التي من المُمكن أن تُتخذ لتأمين المنشآت التابعة لوزارة الاقتصاد لضمان سير عملها بالشكل الذي يصب في الصالح العام .

واقترح اقعيم خلال الاجتماع إقامة صومعه للحبوب والزيوت النباتية بالموانئ خصوصا الموسمية منها في بادرة غير مسبوقة تعود إيجابياً علي البلاد ، بدوره أشاد وزير الاقتصاد بهذا الاقتراح وأكد على ضرورة النظر بجعل موانئ الدولة مناطق حرة إِسْوة بدول العالم الأول وفتح بوابات العبور لأفريقيا أمام البضائع ليرتقي وينتعش الاقتصاد الليبي .

وقدم وزير الاقتصاد درع الوحدة الوطنية لوكيل وزارة الداخلية مُشيداً على ما قدمه من عمل وطني دؤوب في الفترة الأخيرة في بسط الأمن والمُساهمة في حلحلة أغلب العراقيل والمشاكل سعياً منه لرفع المُعاناة علي المواطن الليبي.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

