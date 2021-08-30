“الدبيبة” يحظر تواصل الوزراء مع السفراء والأطراف الأجنبية دون التسيق مع “الخارجية”

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والشركات العامة، بعدم التواصل مع الأطراف الأجنبية بالداخل والخارج، إلا من خلال وزارة الخارجية.

جاء ذلك في خطاب الدبيبة رقم 10 لسنة 2021، إلى الوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والشركات العامة، بعدم التواصل مع الأطراف الأجنبية بالداخل والخارج، حيث طالبهم بعدم التواصل مع الأطراف الأجنبية بالداخل والخارج بما في ذلك السفارات والبعثات المعتمدة لدى ليبيا المقيمة وغير المقيمة، وكذلك المنظمات الدولية، إلا من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما طالب بإبلاغ وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأية طلبات ترد إليكم من جهات أجنبية للقيام بزيارات أو مقابلات، والتنسيق معها حيال ذلك، بما يكفل الاستفادة منها في تحقيق مصالح الدولة الليبية.

وشدَّد رئيس الحكومة على ضرورة التواصل مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي للإحاطة بالاتفاقات الدولية الموقعة مع الدول الأخرى؛ كل في مجال اختصاصه، بغيّة العمل على تطويرها وتفعيلها، وإبداء المقترحات لإقامة شراكات استراتيجية مع الدول الأخرى بما يخدم مصالح ليبيا.

وقال الدبيبة إن قراره يأتي في إطار ضبط وتنظيم عملية التواصل والتعامل مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى ليبيا والمؤسسات والمنظمات الأجنبية بالخارج بما يتوافق وأحكام التشريعات النافذة والاتفاقات الدولية والأعراف الدبلوماسية المرعية.