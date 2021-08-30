ليبيا تترأس الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

انطلقت صباح الاحد، بمقر الجامعة الدول العربية بعاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة اجتماعات اللجنة الاجتماعية برئاسة دولة ليبيا في إطار التحضير لانعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية 108 وذلك يوم الخميس 2 سبتمبر 2021 م.

وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات ومشاريع قرارات حول المجالات الاجتماعية والتنموية وتطويرها بالدول العربية وتمثلت في مشروع قرار انشاء مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم ومشروع قرار اعتماد الاستراتيجية العربية وخطة العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي خلال (2022 – 2028) ومشروع قرار المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها ما بين الدول العربية وكذلك الموافقة على تقارير وقرارات المجالس الوزارية ( وزراء الصحة العرب و وزراء الشباب والرياضة ) وأيضاً مشروع قرار لحماية المرأة في القطاع غير الرسمي.