المشري: لن نقبل بترشح حفتر و عقيلة لا يحترم المؤسسات ولا أحد يستطيع إلزامنا بإلغاء اتفاقيات تركيا

زعم رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، إن القانون يمنع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير حفتر من الترشح للانتخابات، مضيفا، لن نقبل بقانون يصاغ على مقاسه.

و أضاف المشري في تصريحات صحفية رصدتها”الساعة24″، أن تمديد عمل مجلس النواب كان دون استفتاء وبالتالي فهو لم يكن قانونيا، متابعا، عقيلة صالح يتخذ القرارات في البرلمان بفردانية ولا يحترم المؤسسات، مشري: عبرت عن استعدادي للقاء عقيلة صالح في أي مكان للتوصل لتوافقات

وأدعى أن يدا حفتر ملطختان بدماء الأبرياء قائلا، من المستحيل أن ألتقي معه، ولا يمكنه المشاركة في الانتخابات الرئاسية ونرفض ترشحه ، متابعا، قد تكون هناك صعوبات في الانتخابات الرئاسية لكن البرلمانية يمكن إجراؤها

واستكمل مزاعمه، مجلس النواب ليس له الحق في تعديل الميزانية بل له الحق في القبول أو الرفض، متابعا، لا يمكن لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة دون التشاور مع مجلس الدولة، و لا استبعد إنشاء حكومة موازية في الشرق في حال استمرار عرقلة حكومة الوحدة الوطنية

واستطرد في مزاعمه قائلا، ممثلو حفتر بلجنة 5+5 حاولوا العمل على تفكيك قوات البركان ، كما أن ليبيا لن ترتاح بوجود حفتر ما لم يصل إلى سدة السلطة ، متابعا، الأطراف الدولية لم تعد تثق في حفتر بما في ذلك روسيا التي تعول على سيف القذافي

وأردف، أحكام قضائية تمنع سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات ، و لا يستطيع أي طرف أن يلزمنا بإلغاء الاتفاقية العسكرية مع تركيا.