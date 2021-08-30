ليبيا الان

المشري: لن نقبل بترشح حفتر و عقيلة لا يحترم المؤسسات ولا أحد يستطيع إلزامنا بإلغاء اتفاقيات تركيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم رئيس المجلس الاستشاري  للدولة خالد المشري، إن  القانون يمنع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير حفتر من الترشح للانتخابات، مضيفا، لن نقبل بقانون يصاغ على مقاسه.

و أضاف المشري في تصريحات صحفية رصدتها”الساعة24″، أن تمديد عمل مجلس النواب كان دون استفتاء وبالتالي فهو لم يكن قانونيا، متابعا،  عقيلة صالح يتخذ القرارات في البرلمان بفردانية ولا يحترم المؤسسات، مشري: عبرت عن استعدادي للقاء عقيلة صالح في أي مكان للتوصل لتوافقات

وأدعى أن يدا حفتر ملطختان بدماء الأبرياء قائلا، من المستحيل أن ألتقي معه، ولا يمكنه المشاركة في الانتخابات الرئاسية ونرفض ترشحه ، متابعا، قد تكون هناك صعوبات في الانتخابات الرئاسية لكن البرلمانية يمكن إجراؤها

واستكمل مزاعمه، مجلس النواب ليس له الحق في تعديل الميزانية بل له الحق في القبول أو الرفض، متابعا، لا يمكن لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة دون التشاور مع مجلس الدولة، و لا استبعد إنشاء حكومة موازية في الشرق في حال استمرار عرقلة حكومة الوحدة الوطنية

واستطرد في مزاعمه قائلا،  ممثلو حفتر بلجنة 5+5 حاولوا العمل على تفكيك قوات البركان  ، كما أن ليبيا  لن ترتاح بوجود حفتر ما لم يصل إلى سدة السلطة ، متابعا، الأطراف الدولية لم تعد تثق في حفتر بما في ذلك روسيا التي تعول على سيف القذافي

وأردف، أحكام قضائية تمنع سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات ، و لا يستطيع أي طرف أن يلزمنا بإلغاء الاتفاقية العسكرية مع تركيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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  • أنت من علشان تقبل أو لا تقبل أنت” شوذانه” لا أهميه لها وتطفلك علي المشهد السياسي الليبي طامه كبري بلي بها الليبيين واللوم علي حفتر الذي لم يقتحم طرابلس بضراوه كأقتحامه لبنغازي لطرد الإرهابيين الشواذ منها طرابلس دلعها مهاجمته للشواذ اللي فيها كانت علي فترات متقطعه طوّل السلك حفتر فضاعت الإبره فقد منح الإرهابيين فرصة التقاط الأنفاس إلي أن قامت بريطانيا بأمر عميلها أردوغان بالتدخل في ليبيا للحيلوله دون قضاء الجيش الليبي علي شواذ و الإرهابيين الذين يعتبرون ذراع الإخوان العسكري وبريطانيا قالت لأمريكا أن أحتلال تركيا لغرب ليبيا ارجو أن لا تعارضيه لأن سقوط طرابلس بيد الجيش الوطني الموالي لروسيا يعني تواجد روسيا في ليبيا هو تواجدها في شمال افريقيا وأما تواجد جيش عميلنا كلبنا أردوغان في ليبيا لا ضرار علينا منه فقالت أمريكا خلاص خلي أردوغان ينسق معنا قبل التحرك باتجاه طرابلس فعجزت تركيا بعد تدخلها السافر في ليبيا عن أبعاد الجيش الليبي من تخوم طرابلس ومن قاعدة الوطيه حتي تدخلت أمريكا تدخل محدود يقتصر على أستهداف قاعدة الوطيه كونها النقطه الأهم في سيطرة الجيش الليبي علي غرب ليبيا فبعد أنسحاب الجيش منها يومين دخلها الشواذ والارهابيين أو ما يعرف بجيش حزب الاخوان

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