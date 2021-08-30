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محمد المصباحي: التعنت التركي يتطلب توحيد كل الليبيين ضده

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور محمد المصباحي أن التعنت والاحتلال التركي في ليبيا يتطلب أن يقف كل الليبيين وقفة رجل واحد بوجه هذا العدوان البربري.
وقال المصباحي في لقائه عبر قناة “العربية الحدث”، ورصدته “الساعة 24″، إن ما يحدث في الغرب الليبي احتلال تركي، متابعا: “يوميا تتواجد قوات تركية جديدة، وتسيطر على القواعد الليبية التي كانت حرة تحت سيطرة الليبيين وباتت تحت سطوة الاحتلال التركي”.
ونبّه المحلل السياسي إلى أن “هذا الأمر يتطلب من الليبيين أن يجتمعوا على قلب رجل واحد دعما لمخرجات لجنة 5+5 العسكرية وإلى تطلعات كل الليبيين الوطنيين وإلى مقررات مجلس النواب الليبي والقبائل الليبية من أجل الوقوف ضد هذا التواجد التركي الاستعماري، ورغبةً منا في عدم وجود أي أجنبي إلا زائر أو مستثمر”.

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ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مكررة السديسي ـ لطرد السحر والخبائث من الاماكن وتطهير البيوت والأماكن املغلقة
    من البذاءة وارجاع للسوء على قوله><<<< وفعله <<<<<<<< وفعله <<<<<<<< وفعله <<<<<

    youtube.com/watch?v=vtJaZMHdwWY

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    • لم نسمع عن اي تعنت روسي حتى انه في آخر لقاء جمع وزيرا خارجية البلدين لم يعترض لافروف على خروج من سميتهم الفاغنر. كفاكم تدليس، تقرير الخبراء في مجلس الامن قال ان عددهم يتراوح بين 800 الى 1200 شخص ومهماتهم فنية وليست قتالية، مثل هؤلاء موجودون حتى لدى صعلوككم في الاناضول، وعندما حدث توثر بين امريكا والمانيا على خلفية التصنت على المستشارة ميركل احرجت المخابرات الالمانية الامريكان بتقرير يقول ان امريكا لم تقدم اي دليل فعلي وملموس عن وجود الفاغنر في ليبيا سوى بعض صور الاقمار الصناعية نرى فيه بعض الطائرات المتهالكة. فهمت توا والا لا، انقولك خليك على قناة التناصح وليبيا الاحرار احسن، اللي مافاقش الى توة يقعد راقد خيرله.

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