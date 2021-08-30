محمد المصباحي: التعنت التركي يتطلب توحيد كل الليبيين ضده

أكد رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور محمد المصباحي أن التعنت والاحتلال التركي في ليبيا يتطلب أن يقف كل الليبيين وقفة رجل واحد بوجه هذا العدوان البربري.

وقال المصباحي في لقائه عبر قناة “العربية الحدث”، ورصدته “الساعة 24″، إن ما يحدث في الغرب الليبي احتلال تركي، متابعا: “يوميا تتواجد قوات تركية جديدة، وتسيطر على القواعد الليبية التي كانت حرة تحت سيطرة الليبيين وباتت تحت سطوة الاحتلال التركي”.

ونبّه المحلل السياسي إلى أن “هذا الأمر يتطلب من الليبيين أن يجتمعوا على قلب رجل واحد دعما لمخرجات لجنة 5+5 العسكرية وإلى تطلعات كل الليبيين الوطنيين وإلى مقررات مجلس النواب الليبي والقبائل الليبية من أجل الوقوف ضد هذا التواجد التركي الاستعماري، ورغبةً منا في عدم وجود أي أجنبي إلا زائر أو مستثمر”.