الدبيبة يأذن بإجراء مناقصة لاستكمال أعمال المحطة الشرقية ومطار طرابلس

أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم القرار رقم 335 لسنة 2021، ويقضي بمنح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة لاستكمال الأعمال المنفذة بالمحطة الشرقية والبنية التحتية لمطار طرابلس الجديد.

وفي وقت سابق، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والشركات العامة، بعدم التواصل مع الأطراف الأجنبية بالداخل والخارج، إلا من خلال وزارة الخارجية.

وجاء في خطاب الدبيبة رقم 10 لسنة 2021، إلى الوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والشركات العامة، بعدم التواصل مع الأطراف الأجنبية بالداخل والخارج، حيث طالبهم بعدم التواصل مع الأطراف الأجنبية بالداخل والخارج بما في ذلك السفارات والبعثات المعتمدة لدى ليبيا المقيمة وغير المقيمة، وكذلك المنظمات الدولية، إلا من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما طالب بإبلاغ وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأية طلبات ترد إليكم من جهات أجنبية للقيام بزيارات أو مقابلات، والتنسيق معها حيال ذلك، بما يكفل الاستفادة منها في تحقيق مصالح الدولة الليبية.