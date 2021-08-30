وزارتي الصحة والعدل تناقشان التحديات الفنية التي تواجه المشرع الليبي بشأن “المخدرات والمؤثرات العقلية”

طرابلس 30 أغسطس 2021 (وال) _ عقدت وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات السيدة (نزيهة عاشور) أمس الأحد، أمس الأحد بمقر وزارة العدل، اجتماعًا حول مسألة “التحديات الفنية التي تواجه المشرع الليبي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وحضر الاجتماع مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث، مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة، ودمدير إدارة الرقابة على الأدوية والأغذية بهيئة الرقابة الإدارية، ومدير جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة، إلى جانب مستشارين بالمركز الخبرة القضائية والبحوث بوزارة العدل.

و ناقش الحاضرون التشريعات الليبية بشأن مسألة وقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والأضرار التي ينتج عنها، حيث تم عرض شرح مبسط لبعض القوانين الليبية حول هذه المسألة.

كما تناول الاجتماع تبعية هذه القضايا للجهات المكلفة التي يناط بها أمر تنفيذ القانون الليبي، فيما يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية من الجوانب القضائية والأمنية والفنية، وتحدياتها التي تواجه تطبيق القانون.

وخلص الاجتماع على الإتفاق بتقديم مقترح تشكيل لجنة علمية عليا تختص بمتابعة الأدوية والمواد المحظورة، وذلك لوضع الأسس والخطوات العامة بإشراف وزارة العدل وعدد من الجهات ذات العلاقة. (وال _ طرابلس) ن ع / ه ع

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