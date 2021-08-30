الميهوب: الدبيبة يسير على نهج السراج وسنسحب الثقة منه

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، أن ‏مجلس النواب ينوي سحب الثقة من عبد الحميد الدبيبة، كرئيس ‏لحكومة الوحدة المؤقتة، وسيعين بديلا له، ليقود الحكومة حتى ‏الانتخابات المقبلة.‏

الميهوب في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قال: “إن ‏الدبيبة ينهج نفس نهج رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فائز ‏السراج”‎.‎

وأكد أن “الدبيبة خرج عن إطار الدولة المدنية، التي يستوجب فيها ‏البرلمان الحكومة، وأنه لا يبالي بأي قرارات للبرلمان، وهو ما يهدد ‏وحدة البلاد”‎.‎

ولفت إلى أن “البرلمان سيتجه لسحب الثقة من حكومة الدبيبة اليوم، ‏وأنه سيقرر الاسم الذي يمكن أن يقود الحكومة بديلاً عن الدبيبة ‏حتى الوصول إلى مرحلة الانتخابات”.‏

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