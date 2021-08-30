الميهوب: الدبيبة يسير على نهج السراج وسنسحب الثقة منه

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، أن مجلس النواب ينوي سحب الثقة من عبد الحميد الدبيبة، كرئيس لحكومة الوحدة المؤقتة، وسيعين بديلا له، ليقود الحكومة حتى الانتخابات المقبلة.
الميهوب في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قال: “إن الدبيبة ينهج نفس نهج رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فائز السراج”.
وأكد أن “الدبيبة خرج عن إطار الدولة المدنية، التي يستوجب فيها البرلمان الحكومة، وأنه لا يبالي بأي قرارات للبرلمان، وهو ما يهدد وحدة البلاد”.
ولفت إلى أن “البرلمان سيتجه لسحب الثقة من حكومة الدبيبة اليوم، وأنه سيقرر الاسم الذي يمكن أن يقود الحكومة بديلاً عن الدبيبة حتى الوصول إلى مرحلة الانتخابات”.
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