رئيس مجلس النواب يلتقي وكيلا وزارة الصناعة والمعادن

القبه 30 أغسطس 2021 (وال) _ التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أمس الأحد، السيد (مصطفى السمو) وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية، والسيد (منصف الشلوي) وكيل الوزارة لشؤون التعدين.

ونوقش خلال الاجتماع حالة قطاع الصناعة بشكل عام والمناطق الصناعية بشكل خاص بالأضافة إلى مناقشة آليات التركيز على الجودة والبيئة والسلامة، وطلب إعتماد التأمين الصحي لموظفي قطاع الصناعة بشقيه العام والخاص.

هذا وتم التطرق إلى آليات التوجه إلى القطاع الخاص وإشراك غرف التجارة والصناعة على مستوي البلاد للنهوض بالصناعة الليبية. (وال _ القبه) م ب / ه ع

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