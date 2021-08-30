بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 30 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 30 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس تذبذب في درجات الحرارة ما بين زيادة وتراجع من يوم لأخر على مناطق شمال ليبيا خاصة الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: ظهور بعض السحب تتكاثر على مناطق متفرقة من الجبل يصحبها خلايا رعدية أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط في الفترة المسائية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 34) مْ على الساحل الغربي ومابين (35- 40) مْ على سرت ومناطق الدواخل , وتسجل زيادة بسيطة يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر على الجبل الأخضر مع احتمال ظهور ضباب خفيف أخر الليل والصباح الباكر.

• الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (32- 37) مْ وتصل على الدواخل إلى (40) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

• الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، تتكاثر أحيانا على غدامس ومناطق الجفرة.

• الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40- 44) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية .

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39- 42) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:35). شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:40).