المشري: لا أحد يستطيع إلزامنا بإلغاء اتفاقيات تركيا ومجلس النواب لا يمكنه سحب الثقة من الحكومة دون التشاور معنا

زعم رئيس ما يسمى “المجلس الاستشاري للدولة” الإخواني خالد المشري، إن “القانون يمنع (القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة) حفتر من الترشح للانتخابات”، مضيفا، “لن نقبل بقانون يصاغ على مقاسه”، بحسب زعمه.

المشري، وفي تصريحات صحفية، أكمل مزاعمه: “أن تمديد عمل مجلس النواب كان دون استفتاء وبالتالي فهو لم يكن قانونيا”، بحسب زعمه.

وتابع: “(رئيس مجلس النواب المستشار) عقيلة صالح يتخذ القرارات في البرلمان بفردانية ولا يحترم المؤسسات، وعبرت عن استعدادي للقاءه في أي مكان للتوصل لتوافقات”، بحسب زعمه.

وأدعى أن يدا (القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة) حفتر ملطختان بدماء الأبرياء قائلا: “من المستحيل أن ألتقي معه، ولا يمكنه المشاركة في الانتخابات الرئاسية ونرفض ترشحه وقد تكون هناك صعوبات في الانتخابات الرئاسية لكن البرلمانية يمكن إجراؤها”، بحسب زعمه.

واستكمل مزاعمه، “مجلس النواب ليس له الحق في تعديل الميزانية بل له الحق في القبول أو الرفض، لا يمكن لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة دون التشاور مع مجلس الدولة، و لا استبعد إنشاء حكومة موازية في الشرق في حال استمرار عرقلة حكومة الوحدة الوطنية”، بحسب زعمه.

واستطرد في مزاعمه قائلا: “ممثلو (القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة) حفتر بلجنة 5+5 حاولوا العمل على تفكيك قوات البركان”، كما أن “ليبيا لن ترتاح بوجود (القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة) حفتر ما لم يصل إلى سدة السلطة، والأطراف الدولية لم تعد تثق في (القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة) حفتر بما في ذلك روسيا”، بحسب زعمه.

وأردف: “لا يستطيع أي طرف أن يلزمنا بإلغاء الاتفاقية العسكرية مع تركيا”، بحسب زعمه.

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