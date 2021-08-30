وزيرا النفط والصناعة يبحثان إنشاء مشروع استراتيجي لصناعة الأسمنت ببني وليد

عقد وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون، اجتماعا مع وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسه ، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة أبراج الغد ومدير إدارة الاستثمار بها.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة النفط، بحث الحاضرون مشروع إنشاء مجمع لصناعة الإسمنت بمنطقة بني وليد، وشاهدوا عرضاً ضوئياً عن أهمية هذا المشروع الاستراتيجي، مبيناً الاحتياج إلى الغاز الطبيعي كوقود لتوفير الطاقة الكهربائية لتشغيل الافران.

وأكد كل من وزير النفط والغاز و وزير الصناعة والمعادن ، على أهمية هذا المشروع في توطين المنتجات التي يتم تصنيعها في ليبيا، والعمل على دعم هذه الصناعات تعزيزاً للاقتصاد الوطني، ولخلق وظائف جديدة لاستيعاب الخرجين، كما أعربا عن تطلعاتهما بأن تكون شركة أبراج الغد من ضمن شركات توفير وتطوير صناعة الإسمنت في ليبيا، بما فيها أسمنت أبار النفط.