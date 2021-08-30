8 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» فرع الواحات، تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس أمس الأحد.

وأجريت تحاليل مخبرية لـ 33 عينة، ظهر سلبية 23 منها، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخرجت حالتان، رجل وامرأة، من مركز عزل الواحات في مستشفى جالو العام بعد تماثلهما للشفاء، بينما بقيت خمس حالات أخرى.

ونبهت اللجنة مجددا إلى أن غالب الحالات أصيبت في مناسبات اجتماعية، جراء الازدحام، رغم التحذيرات الدائمة بضرورة التباعد الاجتماعي.

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