«النعمي»: عفوية «الدبيبة» تظهر بساطته وصدقه.. والليبيون متعطشون لهذا النموذج

علق عبد الحميد النعمي، وزير خارجية “حكومة الإنقاذ” المنبثقة عن انقلاب “فجر ليبيا” على خطاب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بشأن الموازنة، قبل أيام، وقال إن: “للخطاب السياسي للزعماء خصائص وسمات يمكن ان تكون مساعدة ويمكن أن تشكل عقبة في تواصله مع شعبه ومع القادة الآخرين”.

أضاف في تدوينة على فيسبوك: “اعتبر البعض أن التصريحات الأخيرة للدبيبة تجاه تونس غير مدروسة وفيها بعض التهور والتطاول وكذلك بعض التشنج والانفعال. ماذا لو كان هذا التهور والانفعال مقصود ومحسوب. لنتذكر تصريح الدبيبة في لقائه مع مجلس ادارة شركة الكهرباء. عندما قال في اشارة إلى معاناة المواطنين من انقطاء التيار… “راهم يدعوا عليكم” وفق قوله.

وتابع قائلاً: “هذه العبارة التي بالتاكيد كانت عفوية كان لها مفعول سحري في دعم شعبية رئيس الحكومة. لقد أظهرت هذه العبارة الدبيبة في صورة الإنسان البسيط والصادق مع شعبية والذي يخاف ربه. الليبيون متعطشون لرؤية رئيس في صورة انسان بسيط يؤمن جانبه” وفق تعبيره.