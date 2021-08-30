«الصحة» و«العدل» تناقشان التحديات التي تواجه تطبيق قوانين المخدرات

عُقد بمقر وزارة العدل اجتماعًا حول مسألة «التحديات الفنية التي تواجه المشرع الليبي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية»، وذلك ضمن المسؤوليات القانونية والصحية والرقابية، التي تُسند للجهات والأجهزة الحكومية لمعالجة بعض المشاكل المجتمعية.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة: “ترأست جلسة الاجتماع نزيهة عاشور وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، بحضور مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث، ومدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة، ومدير إدارة الرقابة على الأدوية والأغذية بهيئة الرقابة الادارية، ومدير جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة، إلى جانب مستشارين بالمركز الخبرة القضائية والبحوث بوزارة العدل”.

وأضاف البيان “ناقش الحاضرون التشريعات الليبية بشأن مسألة وقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والأضرار التي ينتج عنها، وقد تم عرض شرح مبسط لبعض القوانين الليبية حول هذه المسألة”.

وتابع “تناول الاجتماع تبعية هذه القضايا للجهات المكلفة التي يناط بها أمر تنفيذ القانون الليبي، فيما يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية من الجوانب القضائية والأمنية والفنية، وتحدياتها التي تواجه تطبيق القانون”.

واستطرد “خلص الاجتماع على الاتفاق بتقديم مقترح تشكيل لجنة علمية عليا تختص بمتابعة الأدوية والمواد المحظورة، وذلك لوضع الأسس والخطوات العامة بإشراف وزارة العدل وعدد من الجهات ذات العلاقة”.