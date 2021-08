العنوان-ليبيا قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، حظر تواصل وزراء حكومته ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والشركات العامة، مع السفراء والأطراف الأجنبية بالداخل والخارج، إلا من خلال وزارة الخارجية. وفي خطاب وجهه إلى الوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والشركات العامة، طالب الدبيبة بعدم التواصل مع الأطراف الأجنبية بالداخل والخارج،…

