وزارة الخارجية: مؤتمر الجزائر فرصة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

ليبيا – وصفت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا بأنه فرصة لمزيد من التشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن هذا الاجتماع المؤمل عقده في الجزائر يومي الـ30 والـ31 من أغسطس الجاري يمثل فرصة لبحث سبل دعم مبادرة استقرار ليبيا التي أطلقتها الوزير نجلاء المنقوش في مؤتمر برلين 2؛ لإنهاء كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية.

وتابع البيان: إن الاجتماع خطوة لعقد مؤتمر دولي تترأسه وتحتضنه ليبيا بمشاركة كل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الملف الليبي لتحقيق الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي، وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية وعلى رأسها العسكرية والأمنية، وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي في الموعد المحدد.

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