بلدية الشويرف: مسميات الأقاليم من شأنها تقسيم البلاد

استنكر المجلس البلدي لبلدية الشويرف، ورود اسمه في محضر اجتماع لتأسيس “إقليم طرابلس”، مبيّنًا أنه ذُكر ممثلاً في شخص منتحل لاسم المجلس.

وقال المجلس في بيان تابعته “218”، إنَّ التمثيل مزور ولا يمت للبلدية بأي صلة، مؤكدًا أنه جسم شرعي، ولديه قنوات تواصل مفتوحة بينه وبين الآخرين، ولا علم له بالاجتماع.

وأعرب بلدي الشويرف عن تأكيده على وحدة ليبيا وترابها، مُحذّرًا من مسميات الأقاليم الداعية لتقسيم البلاد والرجوع لحقبة مظلمة، بحسب نصّ البيان.

يُشار إلى أن مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي، نفى علاقته، بما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول اجتماع ممثّلي البلديات وأمراء المناطق العسكرية، من أجل العمل على تأسيس “إقليم طرابلس الغرب”.

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