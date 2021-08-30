الكيلاني تناقش مع وزيرة العدل تفعيل دور المرأة في ملف المصالحة الوطنية

التقت بمقر وزارة العدل، وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر الكيلاني بوزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، في إطار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة.

وتناول اللقاء الذي حضره مستشاري وزارة الشؤون الاجتماعية، عمر الكوحة وعبد النبي موسى، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية، العديد من القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف: “جاء في مقدمة المناقشات، تفعيل دور المرأة في ملف المصالحة الوطنية وأيضا مناقشة ملف قضايا الأحوال الشخصية لارتباطه بالقانون الخاص بمنحة الزوجة والأولاد إلى جانب استعراض بعض القضايا المرتبطة بالمرأة والطفل”.

وتابع: “تم مناقشة مسألة نساء السجون والبيت الاجتماعي، وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين تحدد الأطر العامة للتعاون بين الطرفين”.

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