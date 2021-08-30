«الأرصاد الليبية»: تذبذب في درجات الحرارة.. وأعلاها 44 في الجفرة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تذبذب في درجات الحرارة ما بين زيادة وتراجع من يوم لأخر على مناطق شمال ليبيا خاصة الشمال الغربي، وقال إن مناطق رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة ، تشهد ظهور بعض السحب تتكاثر على مناطق متفرقة من الجبل يصحبها خلايا رعدية أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر، و درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 34) مْ على الساحل الغربي ومابين (35- 40) مْ على سرت ومناطق الدواخل , وتسجل زيادة بسيطة يوم الغد.

أضاف “المركز” في بيان، أن السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر على الجبل الأخضر مع احتمال ظهور ضباب خفيف أخر الليل والصباح الباكر، في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، وأن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (32- 37) مْ وتصل على الدواخل إلى (40) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

ولفت المركز إلى أن السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، تتكاثر أحيانا على غدامس ومناطق الجفرة، وأن الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وأن درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40- 44) مْ .