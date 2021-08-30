شكري يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا لتعزيز مساعي تحقيق تسوية سياسية شاملة

ليبيا – توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأحد إلى الجزائر، للمُشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي يُعقد خلال الفترة 30/31 أغسطس الجاري بناءً على دعوة من الجزائر.

مشاركة مصر في الاجتماع تأتي وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة، انطلاقًا من حرص القاهرة على دعم الشعب الليبي، وتعزيز المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع في ليبيا، وبما يفضي إلى تثبيت أركان الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها الوطنية المختلفة.

وتحرص مصر على أهمية تنفيذ خارطة الطريق المُتفق عليها، بما في ذلك إجراء الاستحقاقات الانتخابية ٢٤ ديسمبر المقبل؛ فضلًا عن ضمان خروج القوات الأجنبية، وكذا المرتزقة والمقاتلون الأجانب من ليبيا، وصولًا إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والازدهار.

كما سيُجري وزير الخارجية، على هامش الزيارة، لقاءات ثُنائية مع عدد من نظرائه المُشاركين في الاجتماع تتعلق بتعزيز أُطر التعاون الثنائي، والتنسيق حيال الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المُشترك.

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