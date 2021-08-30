“التعليم”: سنة استثنائية لطلبة بعض المراحل

منحت وزارة التربية والتعليم، سنةً دراسيةً استثنائيةً، للطلبة الذين استنفدوا سنوات الرسوب المقررة مسبقًا.

وأصدرت الوزارة، صباح اليوم الاثنين، قرارًا أعلنت فيه، منح السنة الدراسية، لطلبة النقل بمرحلة التعليم الثانوي وطلبة شهادتيْ إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، الذين استنفدوا سنوات الرسوب للعام الدراسي 2020 – 2021م.

يُذكر أن وزارة التعليم أصدرت في يونيو 2020، قرارًا مماثلاً، يقضي بمنح سنة استثنائية لطلبة مرحلة التعليم الثانوي وشهادتيْ مرحلة التعليم الأساسي والثانوي.

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