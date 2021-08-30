الفطيسي: سحب الثقة من الحكومة له ضوابط برلمانية صعب تحققها

قال عضو مجلس النواب عبدالغنى الفطيسي، إن “من المتوقع أن تكون الجلسة عادية؛ لأن الحكومة أرسلت خطاباً بمبررات عدم حضورها”، وفق قوله.

الفطيسي، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “أن سحب الثقة من الحكومة له ضوابط واشتراطات قانونية وفق النظام الداخلي والاتفاق السياسي والتي ليس من السهل تحققها”، وفق قوله.

وتابع: “لم يصوت المجلس على قانون انتخاب الرئيس، وقد يعرض للتصويت في الجلسة هذا الأسبوع، وصدور أي قرار أو قانون من مجلس النواب بطريقة غير قانونية يعتبر عرقلة لإجراء الانتخابات في موعدها”، وفق قوله.

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