الفطيسي: سحب الثقة من الحكومة له ضوابط برلمانية صعب تحققها

قال عضو مجلس النواب عبدالغنى الفطيسي، إن “من المتوقع أن تكون الجلسة عادية؛ لأن الحكومة أرسلت خطاباً بمبررات عدم حضورها”، وفق قوله.
الفطيسي، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “أن سحب الثقة من الحكومة له ضوابط واشتراطات قانونية وفق النظام الداخلي والاتفاق السياسي والتي ليس من السهل تحققها”، وفق قوله.
وتابع: “لم يصوت المجلس على قانون انتخاب الرئيس، وقد يعرض للتصويت في الجلسة هذا الأسبوع، وصدور أي قرار أو قانون من مجلس النواب بطريقة غير قانونية يعتبر عرقلة لإجراء الانتخابات في موعدها”، وفق قوله.
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