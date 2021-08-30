«النايض» لـ«السفير الأمريكي»: إذا حُرم الليبيون من حق اختيار رئيسهم فالقتال سيعود

خاطب عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، وقال إن الشعب الليبي إذا وصل إلى نتيجة مفادها أنه سيتم حرمانه من حقهِ الأصيل في اختيار رئيسه في ديسمبر المقبل، فإن العودة إلى أتون الاحتراب والاقتتال، لاقدر الله، هي نتيجة محتملة جداً.

أضاف “النايض” في بيان: “ينبغي بشكلٍ عاجل جداً أن تُعيد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التأكيد بشكلٍ واضحٍ وصارمٍ على موقفها الراسخ والمعلن بخصوص عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 دون أي مماطلة لأي جولةٍ ثانية للإنتخابات الرئاسية”.