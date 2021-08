العنوان – ليبيا وجه وزير الدولة لشؤون حكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس الوزراء، عادل جمعة، خطاباً إلى مجلس النواب طالب من خلاله بموافاة الحكومة بنقاط الاستجواب حتى يتسنى إعداد الردود اللازمة. وجاء خطاب وزير الدولة، رداً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس النواب إلى رئيس وأعضاء الحكومة، لحضور جلسة الاستجواب…

The post لتحضير الردود.. الحكومة تطالب مجلس النواب بإرسال نقاط الاستجواب appeared first on صحيفة العنوان الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية