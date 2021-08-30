رغم التأكيد المُسبق.. مجلس النواب يؤجّل جلسة استجواب الحكومة

أعلن مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، تأجيل جلسة استجواب الحكومة؛ لاستيضاح نقاط الاستجواب الواردة في مذكرة النوّاب، وتجهيز الردود.

وكان مقررًا أن تعقد جلسة اليوم في موعدها، بعد تأكيد المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، انعقادها في الوقت المُعلن مسبقًا؛ إلا أن تأخر ترتيب مذكرة النواب حال دون ذلك.

وأفاد مراسل “218”، قبيل إعلان التأجيل، بوصول رئيس المجلس عقيلة صالح، وأكثر من 60 نائبًا إلى قاعة البرلمان في طبرق.

من جهته، قال النائب مفتاح الشاعري لـ”218″، إن جدول أعمال جلسة مساءلة الحكومة، مُحاطٌ بضبابية، مؤكدًا، في الوقت ذاته، طلب الحكومة الاطلاع على تفاصيل الاستجواب، وأنها قد تُحدّد الأسبوع القادم موعدًا لحضور الجلسة.

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