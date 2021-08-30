الجامعة العربية والجزائر تبحثان التطورات في ليبيا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط مع وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة تطورات الوضع في ليبيا والتعامل الاقليمي والدولي معها، خاصة مع قرب حلول الموعد المحدد لإجراء الانتخابات نهاية العام الحالي.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الأمين العام عبر خلال اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي تستضيفه الجزائر عن تقديره لدور الجزائر سواء فيما يتعلق بالوضع في ليبيا أو في مختلف الملفات والشؤون العربية بشكل عام، مبديا تطلعه إلى اللقاء المقرر مع الرئيس تبون.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا العربية والافريقية ذات الاهتمام المشترك .