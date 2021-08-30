بن شرادة: من المحتمل دخول البلاد بحالة فوضى خصوصًا مع عدم التوافق على القاعدة دستورية للانتخابات

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن الشعب الليبي هو الخاسر الوحيد فيما يحدث، خصوصًا أن الجميع يدعون للانتخابات، لكنهم لا يعملون فعليًا للوصول إليها.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء، أشار إلى احتمال الدخول في حالة فوضى، خصوصًا مع عدم التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة للانتخابات، وإذا حدث وتم تجاوزنا موعد الانتخابات، فالبلاد ستتجه للانقسام أو الحرب،على حد قوله.

واستبعد تدخل المجتمع الدولي لوقف أو رفض عملية سحب الثقة من الحكومة، خصوصًا إذا ما تمت بشكل قانون.

بن شرادة لفت إلى أن عزوف أطراف كثيرة عن التدخل بالأزمة يعود لتوقعهم عدم تمكن البرلمان من سحب الثقة، في ظل اشتراط خريطة الطريق ضرورة موافقة مجلس الدولة على تلك الخطوة، والجميع يعرف حجم الفجوة بين البرلمان والمجلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية