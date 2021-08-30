لغياب التنسيق الأمني.. تأجيل زيارة “المنفي” إلى سبها

أكدت مصادر لـ”218″ تعذّر مغادرة طائرة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لمطار معيتيقة بسبب عدم تنسيقه مع الأجهزة الأمنية بمطار سبها.

وأشارت المصادر إلى احتمال تأجيل زيارة “المنفي” إلى المدينة؛ بسبب رفض غرفة عمليات الجنوب استقبال طائرته، ووردت أنباء عن وقف عناصر الغرفة حركة الملاحة من وإلى المطار.

وعلى إثر ذلك؛ انسحب الدوريات العسكرية التابعة لكتيبة طارق بن زياد من النقاط الرئيسة في محيط “الإدارة العامة لجامعة سبها ومركز اللغات”، حيث كان مُتوقّعًا أن يلتقي عندها “المنفي” عددًا من مسؤولي المدينة؛ فيما تسلّمت كتيبتا 116 وأحرار فزان، النقاط والتمركزات الأمنية بوسط المدينة.

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