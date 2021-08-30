رسالة أ.د. عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا إلى سعادة السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص وسفير دولة الولايات المتحدة الامريكية في ليبيا

سعادة السفير ريتشارد نورلاند

المبعوث الخاص وسفير دولة الولايات المتحدة الامريكية في ليبيا

تحية طيبة لسعادتكم،

مرفق طيه مقالة أحدثَت بلبلة وإزعاجاً كبيرين ليلة البارحة وهذا الصباح لأن الموقف الوارد فيها يتعارض جملةً وتفصيلاً مع الموقف الثابت والمعلن للحكومة الأمريكية عبر البيانات المتعددة التي أدليتم بها، وكذلك التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الصدد، فإن ما جاءَ في المقال المًشَار إليهِ يُعَد إنتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وخارطة الطريق المتفق عليها، ومن المحتمل جدًا أن ماجاء في المقالة المذكورة يٌعَد ورقة ضغط أخرى تدعم توجه جماعة الإخوان المسلمين.

إن ما وردَ في هذه المقالة لهو أمر يدعو للإحباط، وقد انطلقت بالفعل دعوات متعددة لحشد القوى السياسية لإتخاذ موقف حيال ما جاءَ فيها.

وينبغي بشكلٍ عاجل جداً أن تُعيد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التأكيد بشكلٍ واضحٍ وصارمٍ على موقفها الراسخ والمعلن بخصوص عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 دون أي مماطلة لأي جولةٍ ثانية للإنتخابات الرئاسية.

من المهم للغاية أن يتم إصدار توضيح عاجل لما جاء في المقال المذكور. إن الشعب الليبي إذا وصل إلى نتيجة مفادها أنه سيتم حرمانه من حقهِ الأصيل في اختيار رئيسه في ديسمبر المقبل، فإن العودة إلى أتون الاحتراب والاقتتال، لاقدر الله، هي نتيجة محتملة جداً.

وإذ نأمل في صدور ايضاح عاجل بخصوص المقال المشار إليه، تفضلوا سعادتكم بقبول فائق الشكر والتقدير والإحترام.

عارف علي النايض

رئيس تكتل إحياء ليبيا

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