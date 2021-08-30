المنفي يؤكد أهمية وضع حقوق الإنسان كأولوية في التعامل مع المسجونين

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم البوسيفي، على أهمية وضع حقوق الإنسان في أولويات التعامل مع كل القضايا والمسجونين، تأكيداً لقيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في بناء ليبيا الجديدة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بوضع السجون وحقوق السجناء، حيث تم التأكيد، على ضرورة الإسراع في حل إشكالية قضايا السجناء الذين صدرت بحقهم أحكاماً بالإفراج ولم يتم تنفيذها حتى الآن.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض ملف الافراجات الصحية عن بعض السجناء لدواعي إنسانية وصحية.