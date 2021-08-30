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ليبيا تسجّل 29 حالة وفاة.. وتحسن في عدد حالات التعافي من كورونا

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 1678 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 6895 عينة. وسجلت طرابلس أعلى عدد من الإصابات بلغ 356 إصابة.

ووفق بيان المركز رقم 495؛ تم تسجيل شفاء 970 حالة نصفها تقريباً في طرابلس “421 حالة”.

وأورد بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ تسجيل 29 حالة وفاة بسبب الفيروس في ليبيا.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة 24.3% ، بينما بلغ إجمالي الإصابات 307.471، منها 83754 حالة نشطة، إضافة إلى تعافي 219.504 حالات، ووفاة 4213 حالة بالإجمالي، فيما بلغ عدد من تلقّى اللقاح ضد “كورونا”، 1064808 أشخاص

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قناة 218 الليبية

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  • بعض دراسات وابحاث قاموا بها مجموعة من خبراء الليبيين في التحليل البيئء بأن هناك تلثير ترسبات لمواد مشعة ــ باقية منذ ال 2011 ـــ أثناء الاعتداء الهمجي من الناتو على التراب الليبي ـ وأن هذه اامواد هي معادن ثقيلة تترسب فالتربة والماء والمحاصيل ـ وتسبب في -أمراض خطيرة وعضوية لجسم الانسان . وعلى ذلك يجب اقامة مؤتمر لمناقشة التداعيات المحتملة بسبب تتواجد ترسبات مشعة في المحيط الليبي .

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