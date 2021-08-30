ليبيا تسجّل 29 حالة وفاة.. وتحسن في عدد حالات التعافي من كورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 1678 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 6895 عينة. وسجلت طرابلس أعلى عدد من الإصابات بلغ 356 إصابة.

ووفق بيان المركز رقم 495؛ تم تسجيل شفاء 970 حالة نصفها تقريباً في طرابلس “421 حالة”.

وأورد بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ تسجيل 29 حالة وفاة بسبب الفيروس في ليبيا.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة 24.3% ، بينما بلغ إجمالي الإصابات 307.471، منها 83754 حالة نشطة، إضافة إلى تعافي 219.504 حالات، ووفاة 4213 حالة بالإجمالي، فيما بلغ عدد من تلقّى اللقاح ضد “كورونا”، 1064808 أشخاص

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