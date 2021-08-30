رئيس الحكومة يطالب بعدم التواصل مع الأطراف الأجنبية إلا بالتنسيق مع وزارة الخارجية

طرابلس 30 أغسطس 2021 (وال) _ أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين، منشور رقم 20 لسنة 2021م.

هذا وطالب رئيس الحكومة في المنشور من السادة الوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح، والشركات العامة وما في حكمها، بعدم التواصل مع الأطراف الأجنبية بالداخل والخارج بما في ذلك السفارات والبعثات المعتمدة لدى ليبيا المقيمة وغير المقيمة وكذلك المنظمات الدولية، إلا من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما طالبهم إبلاغ وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأي طلبات ترد إليكم من جهات أجنبية للقيام بزيارات أو مقابلات والتنسيق معها حيال ذلك، بما يكفل الإستفادة منها في تحقيق مصالح الدولة الليبية.

وطالبهم أيضا، بالتواصل مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي للإحاطة بالإتفاقيات الدولية الموقعة مع الدول الأخرى، كل في مجال إختصاصه بغية العمل على تطويرها وتفعيلها وإبداء المقترحات لإقامة شراكة إستراتيجية مع الدول الأخرى بما يخدم مصالح ليبيا. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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