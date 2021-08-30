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الصحة والعدل تناقشان التحديات التي تواجه تطبيق قانون المخدرات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اتفقت وزارتا الصحة والعدل على تقديم مقترح تشكيل لجنة علمية عليا تختص بمتابعة الأدوية والمواد الطبية المحظورة، لوضع الأسس والخطوات العامة، بإشراف العدل وعدد من الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع بين مسؤولي الوزارتين حول التحديات الفنية التي تواجه المشرع الليبي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث ناقش المجتمعون التشريعات الليبية بشأن قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية وتبعية هذه القضايا للجهات المكلفة التي يناط بها أمر تنفيذ القانون الليبي من الجوانب القضائية والأمنية والفنية، وتحدياتها التي تواجه تطبيق القانون.

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قناة ليبيا الحدث

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  • بعض دراسات وابحاث قاموا بها مجموعة من خبراء الليبيين في التحليل البيئء بأن هناك تلثير ترسبات لمواد مشعة ــ باقية منذ ال 2011 ـــ أثناء الاعتداء الهمجي من الناتو على التراب الليبي ـ وأن هذه اامواد هي معادن ثقيلة تترسب فالتربة والماء والمحاصيل ـ وتسبب في -أمراض خطيرة وعضوية لجسم الانسان . وعلى ذلك يجب اقامة مؤتمر لمناقشة التداعيات المحتملة بسبب تتواجد ترسبات مشعة في المحيط الليبي .

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