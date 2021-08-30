الصحة والعدل تناقشان التحديات التي تواجه تطبيق قانون المخدرات

اتفقت وزارتا الصحة والعدل على تقديم مقترح تشكيل لجنة علمية عليا تختص بمتابعة الأدوية والمواد الطبية المحظورة، لوضع الأسس والخطوات العامة، بإشراف العدل وعدد من الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع بين مسؤولي الوزارتين حول التحديات الفنية التي تواجه المشرع الليبي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث ناقش المجتمعون التشريعات الليبية بشأن قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية وتبعية هذه القضايا للجهات المكلفة التي يناط بها أمر تنفيذ القانون الليبي من الجوانب القضائية والأمنية والفنية، وتحدياتها التي تواجه تطبيق القانون.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

