بمشاركة «المنقوش».. انطلاق اجتماع الجزائر التشاوري حول ليبيا

بمشاركة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، انطلق بالجزائر اليوم الإثنين الموافق 30 أغسطس 2021 الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا .

ويشارك في هذا الاجتماع التشاوري بالإضافة الى ليبيا والجزائر البلد المنظم وزراء خارجية تونس ، السودان ، مصر ، النيجر ، تشاد ، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير خارجية الكونغو الديمقراطية ، ممثلا للرئيس الكونغولي الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ، ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، وكذلك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا .

وتتمحور مباحثات دول جوار ليبيا في هذا الاجتماع الذي يستمر ليومين، وهو الثاني الذي تحتضنه الجزائر هذا العام 2021 حيث عقد الاجتماع الأول خلال شهر يناير من العام الحالي حول الدور المحوري لدول جوار ليبيا في تعزيز الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للازمة في ليبيا.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، يمثل هذا اللقاء فرصة لمزيد من التشاور والتنسيق ، حول مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم مبادرة استقرار ليبيا التى أطلقتها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش خلال مؤتمر برلين ( 2 ) ، لانهاء كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا ، في خطوة لعقد مؤتمر دولي تترأسه وتحتضنه ليبيا ، وبمشاركة كل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الملف الليبي بهدف تحقيق الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي ، وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية ، وعلى رأسها العسكرية والأمنية ، وصولا الى الاستحقاق الانتخابي في الموعد المحدد .