ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 August, 2021

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، تطورات الأوضاع في الساحة الليبية.

وقال بيان للجامعة إن اللقاء الذي عقد في مستهل زيارة أبو الغيط إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا تطرق إلى ملف الانتخابات الليبية خصوصا مع قرب موعد عقدها، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.