الخارجية الجزائرية تجدّد دعمها لحل الأزمة الليبية

جدّد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، دعم بلاده لإيجاد حل للأزمة الليبية، عبر اجتماع دول جوار ليبيا، الذي تحتضنه الجزائر، وينتهي غدًا الثلاثاء.

وأفادت الخارجية الجزائرية، مساء اليوم الاثنين، بتأكيد “لعمامرة”، لدور دول جوار ليبيا المحوري، بخصوص تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة.

جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات عقدها وزير الخارجية الجزائري مع مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، بانكولي أديوي، ووزراء خارجية دول أفريقية، إضافة إلى المبعوث الأممي، يان كوبيش.

وتتمحور اجتماعات دول الجوار بالجزائر، حول تعزيز الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار من خلال تنظيم انتخابات شفافة؛ يختار فيها الشعب الليبي من يُمثّله، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

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