ملف الإفراجات الصحية عن بعض السجناء.. محور اجتماع المنفي بوزيرة العدل

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الاثنين وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم البوسيفي، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بوضع السجون وحقوق السجناء، حيث تم التأكيد، على ضرورة الإسراع في حل إشكالية قضايا السجناء الذين صدرت بحقهم أحكاماً بالإفراج ولم يتم تنفيذها حتى الآن.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض ملف الافراجات الصحية عن بعض السجناء لدواعي إنسانية وصحية، وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية وضع حقوق الإنسان في أولويات التعامل مع كل القضايا والمسجونين، تأكيداً لقيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في بناء ليبيا الجديدة.

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