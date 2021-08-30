المفوضية تقف على استعداداتها الفنية للعملية الانتخابية

عقد مدير إدارة العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الصادق الزكار، اليوم الاثنين، اجتماعاً تحضيرياً للتنسيق للمرحلة القادمة من العملية الانتخابية، وذلك عقب الانتهاء من مرحلة تسجيل الناخبين.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “ضم الاجتماع رؤساء الأقسام بالإدارة، وبحضور مدير إدارة التوعية، خالد المناعي، وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا، وذلك بمقر الإدارة العامة للمفوضية”.

وأضاف البيان “أوضح الزكار أن هذا الاجتماع لتقييم الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية التي أوشكت على الانطلاق، وبحث ومعالجة بعض المعوقات الإدارية واللوجستية لكي تكون الإدارة في أعلى مستويات الجاهزية فور صدور قانون الانتخاب”.

وأشار إلى جملة من الملفات المتعلقة بالتدريب والمراقبة والبطاقة الانتخابية، وكيفية التنسيق والتواصل بين إدارة العمليات وبقية الإدارات والمكاتب لإنجاح المرحلة القادمة.

وناقش الاجتماع آليات التواصل مع مكاتب الإدارة الانتخابية وتنظيم تدفق المعلومات وتسريع الحلول المقترحة لأي مختنقات إدارية، إضافة إلى خطة التدريب الانتخابي، وسير العمل بمركز الدعم والمساعدة، وتكثيف الجهود لضمان وصول المواد اللوجستية إلى مكاتب الإدارة الانتخابية في موعدها المحدد، إضافة إلى ملف التواصل مع إدارة التوعية للعمل على توفير كافة المعلومات إلى الناخبين حول متطلبات المرحلة القادمة.