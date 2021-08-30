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تراغن..إعادة تفعيل البوابة الشمالية بتعاون عسكري أمني

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعيد تفعيل البوابة الشمالية لبلدية تراغن، الرابطة بين البلدية وبلديات سبها ومرزق والشرقية، بحضور آمر المنطقة العسكرية مرزق العميد سعد القبلاوي، وآمري ورؤساء التمركزات والوحدات العسكرية والأمنية.

وتمثّل عودة البوابة الشمالية تراغن إلى العمل؛ دعمًا رئيسًا لتفعيل الأمن والمجاهرة به في مناطق حوض مرزق.

وتقوم خطة العمل التي وضعت لسير العمل الأمني والضبطي في البوابة؛ على تعاون مشترك بين المؤسسات والتمركزات والوحدات العسكرية والأمنية والضبطية في المنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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