بليحق: مجلس النواب عقد جلسته اليوم لمناقشة إستجواب الحكومة

طبرق 30 أغسطس 2021 (وال) _ عقد مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية اليوم الإثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب (عبدالله بليحق)، فقد ناقش المجلس في جلسته اليوم إستجواب الحكومة والطلب المقدم من الحكومة بتحديد نقاط الإستجواب بشكل دقيق ومحدد.

وأوضح بليحق: أن جلسة اليوم خلصت إلى تشكيل لجنة من النواب من كافة اللجان الدائمة بالمجلس، لإعداد نقاط الإستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة للإستعداد لجلسة الإستجواب الأسبوع القادم .

وتابع: سيتم تشكيل لجنة من النواب لإعداد مقترح الدوائر الإنتخابية وتوزيع المقاعد لعرضها على مجلس النواب، كما ستشكل لجنة من النواب للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها، وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة القادمة، وبذلك عُلقت الجلسة ليوم غدٍ الثلاثاء. (وال _ طبرق) ا م

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