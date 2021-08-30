وزيرة الخارجية: ليبيا تعول على الدور الجزائري

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بالعاصمة الجزائر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري ، رمطان العمامرة، وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا ، الذي تستضيفه الجزائر انطلاقا من اليوم الإثنين.

ورحب وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة في مستهل هذا اللقاء بوزارة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ، مشيرا إلى عمق العلاقات الاخوية والمتميزة التى تربط الشعبين الشقيقين .

وأكد الوزير الجزائري أن الهدف من الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا هو توحيد الصف لدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، مشيرا الى الروابط المتينة التى تجمع هذه الدول.

ومن جهتها عبرت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجانب الجزائري للاعداد لهذا الاجتماع وتنظيمه ، مشيرة الى أن ذلك ليس بالغريب على دولة الجزائر في دعمها ومساندتها الدائمة لاشقائهم في ليبيا.

وأكدت بأن ليبيا تعول على الدور الجزائري بصفة خاصة وكل دول جوار ليبيا في دعم استقرار ليبيا ومساندتها في المحافل الإقليمية والدولية.

وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تدعم الجزائر هذا الاجتماع الهام لدول الجوار جهود ليبيا لاستضافة وتنظيم مؤتمر دولي نهاية سبتمبر القادم لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا وفق مقررات مؤتمري برلين 1 و 2 ، وأهمية أن تلقى هذه المبادرة كل الدعم باعتبارها أول مبادرة ليبية خالصة.