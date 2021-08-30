الحكومة تؤكد أهمية التعاون مع الأجسام الأهلية لمعالجة ملف المصالحة

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح اليوم الاثنين على أهمية التعاون مع الأجسام الأهلية لمعالجة ملف المصالحة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الحكومة مع مجلس طرابلس الكبرى للمصالحة لمناقشة العديد من المواضيع بشأن ملف المصالحة والعراقيل التي تواجه الملف بحسب المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة.

وثمن نائب رئيس الحكومة المجهودات التي يقوم بها مجلس طرابلس الكبرى للمصالحة (13 بلدية) من بلديات طرابلس الكبرى.

وأثنى أبوجناح على نشاط المجلس معرباً عن استعداده للتعاون معه في كل القضايا التي تخص المصالحة الوطنية والذي يعد ملفاً أساساً لحكومة الوحدة الوطنية.