العامة للكهرباء تجري الاختبارات التشغيلية للوحدة الأولى بمحطة خليج سرت البخارية

أجرت الشركة العامة للكهرباء، الاختبارات التشغيلية للوحدة الأولى بمحطة خليج سرت البخارية؛ عقب الانتهاء من أعمال الصيانة، والتي يتوقع دخولها على الشبكة العامة خلال الأسبوع الجاري بقدرة إنتاجية تصل إلى ثلاثمائة ميجاوات.

الشركة وفي بيان لها، أوضحت أنه تم أثناء الاختبارات مناقشة عدد من المواضيع التي تهم المحطة أبرزها التعرف على الإجراءات الفنية واللوجستية التي من شأنها المساهمة في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتذليل الصعاب والعمل على توفيرها بشكل عاجل.

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